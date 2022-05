Elettra Lamborghini: “Figli? Ecco cosa abbiamo deciso”

Elettra Lamborghini ha svelato quando lei e Nick Van De Wall cercheranno di avere un bambino.

Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore con Nick Van De Wall, alias Dj Afrojack, e ha rotto il silenzio in merito alla possibilità di avere presto un bambino.

Elettra Lamborghini: il desiderio di un figlio

Oggi Elettra Lamborghini è più felice che mai accanto a suo marito Nick Van De Wall e ha ammesso che per lei e il Dj olandese avere un figlio sarebbe il coronamento di un’importante storia d’amore.

L’ereditiera ha anche affermato che però, per il momento, i due non starebbero progettando di avere un bambino per via dei loro numerosi impegni di lavoro, che li porterebbero a viaggiare spesso in giro per il mondo.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile.

Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, ha dichiarato l’ereditiera, che oggi ha anche una promettente carriera di cantante e personaggio tv.

Le nozze

Elettra Lamborghini e Dj Afrojack hanno organizzato il loro matrimonio durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus e sono convolati a nozze proprio nel 2020. Lui le aveva chiesto la mano a dicembre 2019 e l’ereditiera lo aveva annunciato pubblicamente con un tenero messaggio in cui aveva scritto: “Il mio migliore amico me lo ha chiesto è la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale.

Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me”, ha ammesso.