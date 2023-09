Reduce dal successo del suo tour Elettraton, Elettra Lamborghini ha annunciato ai fan il ritiro in una clinica detox. Le sue parole, però, hanno preoccupato i seguaci più accaniti.

Elettra Lamborghini: la clinica detox preoccupa i fan

Qualche giorno fa, Elettra Lamborghini ha concluso con successo il tour Elettraton. La cantante di Musica e il resto scompare ha registrato il tutto esaurito ovunque e può dirsi più che soddisfatta. Nonostante tutto, ha annunciato ai fan di aver bisogno di ritirarsi in una clinica detox.

L’annuncio di Elettra Lamborghini

Elettra ha dichiarato:

“Ciao amici, non so se vi ricordate che l’anno scorso, per il nostro anniversario di matrimonio, siamo venuti in questa clinica detox in Svizzera… anche quest’anno siamo qui. Se dovessi essere meno attiva è perché mi sto riposando sia di testa, sia fisicamente. Che pace… ne avevo bisogno”.

I fan non hanno motivo di essere preoccupati: con lei c’è Afrojack

I fan non hanno alcun motivo per essere preoccupati. Elettra Lamborghini è nella clinica detox in Svizzera con il marito Afrojack. E’ per questo che non è molto attiva su Instagram. Si sta semplicemente rigenerando e quando avrà ricaricato le batterie tornerà a condividere la sua quotidianità con i seguaci.