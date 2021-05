Elettra Lamborghini si allontana dalla tv: “Dopo l’Isola mi prenderò una pausa”

Elettra Lamborghini ha deciso di allontanarsi dalla tv dopo la conclusione dell'Isola dei Famosi 2021: ecco il motivo

La notizia getterà nello sconforto migliaia di fan, ma Elettra Lamborghini pare aver deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi 2021, la bella ereditiera tornerà di fatto al suo grande amore, ossia la musica.

Elettra Lamborghini: l’annuncio dopo l’Isola

Diverse sono state le esperienze televisive degli ultimi anni della performer bolognese. Ricordiamo per esempio la sua presenza come giudice a “The Voice” oltre a quella attuale come commentatrice dell’Isola a fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Nonostante il grande successo mediatico, la frizzate rampolla di casa Lamborghini ha tuttavia deciso di lasciare per un po’ il piccolo schermo.

“Una volta finita l’Isola dei Famosi mi prenderò una pausa.

Voglio concentrarmi sulla musica, anche perché mi ha regalato tante splendide soddisfazioni. Prossimamente farò ai miei fan una bella sorpresa, sarà una bomba”.

Elettra Lamborghini potrebbe del resto riservare delle grandi novità anche sul fronte privato. Dopo un fidanzamento di due anni, la scorsa estate ha infatti sposato il deejay olandese Afrojack, con il quale progetta di allargare la loro famiglia. Pertanto in un prossimo futuro non è escluso che la potremo vedere mamma di uno o più bebè…