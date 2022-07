Elezioni 25 settembre, Cappato: “Presento la mia lista, consentano firme anche online”

Marco Cappato ha intenzione di presentare una propria lista alle prossime elezioni ha quindi chiesto al governo di consentire la raccolta delle firme anche online.

Marco Cappato, già europarlamentare, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e co-presidente del movimento Eumans, ha annunciato che preparerà una lista per permettere a chi non è in questo momento in Parlamento di partecipare alle elezioni politiche. Una battaglia contro il tempo, dato che chi non siede già alle Camere ha pochi giorni per raccogliere e depositare le firme necessarie, ma che ritiene “una battaglia fondamentale per la democrazia“.

Cappato presenta la propria lista per le elezioni

Intervistato da Fanpage.it, ha spiegato che entro il 21 agosto dovrebbe raccogliere le firme per la presentazione delle liste su simboli, liste e apparentamenti. “Chiediamo al Presidente della Repubblica Mattarella e al presidente del Consiglio ancora in carica di consentire almeno che la raccolta possa avvenire anche attraverso SPID, come riforma permanente“, ha quindi evidenziato. Secondo lui sarebbe possibile risolvere questo vulnus entro il 21 agosto attraverso un decreto del presidente del Consiglio Draghi, anche se dimissionario.

Cappato ha poi ricordato la raccolta di due milioni di firme per i referendum, poi bocciati dalla Corte Costituzionale, per dimostrare “il nostro radicamento nella società e nel paese“. Ritenendo di rappresentare tante forze politiche esentate, “abbiamo dimostrato in sette giorni di poter raccogliere 700 mila firma sulla cannabis legale e di poter portare 1 milione e 240 mila firme sull’eutanasia legale in piena estate“. Per questo ritiene di poter raggiungere il numero di firme necessario anche per potersi candidare alle elezioni del 25 settembre, purché gli sia data la possibilità di allargare la raccolta anche online.