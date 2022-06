Elezioni amministrative 2022, 18 candidati impresentabili: l’elenco da nord a sud

Sono in totale 18 i candidati giudicati impresentabili alle elezioni amministrative 2022 dalla Commissione Antimafia: l'elenco completo da nord a sud.

A due giorni dal voto per le elezioni amministrative, la Commissione antimafia ha reso noti i nomi dei candidati impresentabili riscontrati dopo una verifica a campione su 19.782 nominativi: sono in totale 18, distribuite dalla Sicilia al Friuli Venezia-Giulia, le personalità sulle quali pendono accuse o condanne per estorsione, corruzione, concussione e riciclaggio (reati in qualche caso aggravati dalla finalità mafiosa).

Candidati impresentabili alle elezioni amministrative 2022

La regione che conta il maggior numero di impresentabili è il Lazio, con 5 nomi segnati in rosso. Seguono la Sicilia, con 4 casi a Palermo, la Campania (2), la Calabria (2), la Puglia (2), il Veneto (1), l’Emilia-Romagna (1) e il Friuli (1).

L’elenco del Lazio contiene i nomi di:

Mauro Vicano , candidato sindaco di Frosinone imputato in un procedimento per traffico illecito di rifiuti (il quale si è detto certo di uscirne a testa alta e ha negato le accuse affermando che “non ho mai preso un euro e il processo riguarda una questione tecnica“);

Patrizia Giannoccoli , candidata consigliere a Frosinone rinviata a giudizio per estorsione;

Giuseppe Patrizi , candidato consigliere a Frosinone rinviato a giudizio per corruzione;

Brunella Pinciaroli , candidata ad Ardea condannata per estorsione;

, candidata ad Ardea condannata per estorsione; Ernesto Garofalo, candidato a Ciampino condannato per reati di droga.

Questi invece gli impresentabili emersi in terra siciliana:

Giuseppe Lupo (Partito Democratico), rinviato a giudizio per corruzione;

Giuseppe Milazzo , eurodeputato di Fratelli d'Italia sotto processo per concussione;

Salvatore Lentini , condannato per tentata concussione;

, condannato per tentata concussione; Francesco La Mantia, condannato in primo e secondo grado per riciclaggio.

Quanto alla Campania, i fari sono accesi su Mondragone: la candidata Patrizia Barbato è stata rinviata a giudizio per corruzione mentre Antonio Valenza è finito sotto processo per riciclaggio.

In Calabria le segnalazioni riguardano Luigi Maiorano (Acri), finito a processo per concussione aggravata da finalità mafiosa e Carmelina Carrozzino (Belvedere Marittimo), rinviata a giudizio per fraudolento trasferimento di valori. Per la Puglia i nomi sono quelli di Antonio Comitangelo, candidato a Barletta e giudicato dal GUP colpevole di corruzione, e di Francesco D’Andria, rinviato a giudizio per induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’impresentabile del Veneto è invece Luca Bagliani, candidato a Verona e rinviato a giudizio per istigazione alla corruzione, quella dell’Emilia-Romagna Olga Marsico, candidata a Piacenza e condannata in primo e secondo grado per peculato, e infine quella del Friuli Silvana Romano, coinvolta in un procedimento in fase dibattimentale per tentata concussione.