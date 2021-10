Elezioni Roma 2021, Enrico Michetti: “Proporrò Bertolaso come commissario”

Enrico Michetti è il candidato al ballottaggio nella città di Roma. La proposta è quella di Guido Bertolaso come commissario.

Enrico Michetti è l’esponente politico che si contenderà la vittoria al ballottaggio a Roma con l’ex ministro Roberto Gualtieri.

Il candidato a sindaco del centrodestra ha annunciato di voler fare una richiesta particolare a Guido Bertolaso.

Michetti si è rivolto a distanza Bertolaso con l’obiettivo di aiutare a risolvere i problemi della Capitale. “Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2025“, ha commentato il candidato alle elezioni comunali a Roma.

L’emergenza rifiuti e il Giubileo 2025 sono due questioni che Michetti ha annunciato di voler affrontare qualora dovesse vincere. “Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale che peraltro si trova sull’orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025“, ha concluso Michetti.

Guido Bertolaso è l’uomo proposto da Michetti. “Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo“, conclude il candidato del centrodestra a Roma.