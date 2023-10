Elga Enardu: "Diego Daddi gay? Ora parlo io"

Attraverso i social Elga Enardu è tornata a parlare della sua discussa separazione dal marito, Diego Daddi.

Elga Enardu: l’addio a Diego Daddì

Al momento Elga Enardu e Diego Daddi, che sono sposati per oltre 5 anni, non hanno chiarito i motivi per cui di punto in bianco avrebbero deciso di dirsi addio ma, nelle ultime ore, Elga è intervenuta via social per smentire alcune delle ipotesi in circolazione e fare chiarezza con i fan.

“Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con maturità diversa. Non c’è stato un tradimento ne da parte mia ne da parte sua, Diego non è gay purtroppo, perché sarei stata più felice. La situazione è delicata e merita un rispetto da parte mia e una privacy. Magari più avanti si può affrontare nel particolare la situazione”, ha affermato, smentendo una delle ipotesi che aveva preso piede nelle ultime ore e secondo cui Diego Daddi fosse gay. Nei giorni scorsi Elga ha fatto sapere di aver lasciato la casa che condivideva con il marito, mentre Diego è intervenuto via social affermando che avrebbe fatto di tutto per tornare insieme a lei. I due riusciranno a risolvere la questione? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.