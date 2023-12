Il 24 dicembre sarà su Canale 5 con il suo spettacolo che accompagnerà la Vigilia di Natale dei telespettatori Mediaset, il 15 e il 16 dicembre, al Forum di Assago, ha tenuto due concerti con ospiti musicali eccezionali e dall’8 dicembre è disponibile online e nei negozi il suo ultimo disco, Intimate: Elisa ha chiuso il 2023 in modo spettacolare, ma anche con un annuncio che ha scioccato i suoi fan. Questo ultimo mese dell’anno, infatti, in cui si concluderanno i numerosi progetti della cantautrice, saranno anche l’ultimo prima di uno stop di due anni, durante i quali Elisa vorrebbe stare lontana dal palco e dallo studio di incisione.

“Mi fermo”: Elisa stupisce annunciando stop a muisca e concerti per due anni

Questo dicembre 2023 è davvero un mese d’oro per Elisa, cantautrice e produttrice nota in tutto il mondo. Dopo l’uscita del suo ultimo disco, intitolato Intimate, e i due grandi concerti portati sul palco del Forum di Assago, la musicista stupirà i fan anche alla Vigilia di Natale, giorno in cui andrà in onda su Canale 5 un suo bellissimo show musicale a tema. A stupire gli appassionati, però, è stato anche l’inaspettato annuncio della cantante a uno stop a musica e concerti per ben due anni. “Mi fermerò anche per quasi due anni.- ha dichiarato- Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica. È prematuro dire cosa sarà il futuro, ma ho dato tutto e ho studiato tanto negli ultimi anni. Fra pochi giorni compio 46 anni e dopo una certa età per continuare a cantare devi studiare”.

Leggi anche: Elisa Toffoli, curiosità sulla vita della cantautrice

Le motivazione dello stop di Elisa, via dal palco per due anni

Anche se l’annuncio dello stop a musica e concerti ha colto i fan alla sprovvista, non è del tutto strano che l’artista friulana abbia deciso di prendersi una pausa. Gli ultimi due anni sono stati particolarmente intensi per Elisa, che non solo ha registrato un nuovo disco, presentato l’album Intimate che ha anche portato in tournée, ma ha anche partecipato a Sanremo, nel 2022 in concorso mentre nel 2023 come ospite insieme a Giorgia. Il desiderio della cantautrice, quindi, sarebbe quello di trovare del tempo per sé e per riposarsi, ma anche per migliorarsi e studiare per essere un’artista sempre migliore. Secondo quanto dichiarato a Il Messaggero lo stop di due anni da musica e concerti potrebbe non essere però così drastico e comunque i suoi fan possono contare sull’immenso repertorio che ha sfornato l’artista negli ultimi anni.

Leggi anche: Elisa Toffoli, l’amore e la musica