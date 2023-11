Intervistato al Corriere della sera, l’arcivescovo di Potenza ha parlato del caso di Elisa Claps. Il prelato ha detto: “La chiesa di Potenza pubblicherà un dossier sulla vicenda Claps per aiutare la gente a capire. Ci saranno sentenze, documenti, allegati, per fare chiarezza sulle polemiche, dicerie e false notizie che si sono susseguite in questi anni”.

La scomparsa di Elisa Claps

Elisa scomparve misteriosamente il 12 settembre 1993, il suo cadavere venne ritrovato nel sottotetto della chiesa della SS Trinità di Potenza solamente il 17 marzo 2010. La chiesa in questione è stata riaperta dal vescovo a inizio novembre.

La riapertura della chiesa duramente criticata dalla famiglia di Elisa Claps

La riapertura della chiesa della SS Trinità è stata duramente criticata dalla famiglia della vittima. Anche Gildo Claps, fratello di Elisa, è stato intervistato dal Corriere e in tale occasione ha affermato: “Impossibile ricucire. La riconciliazione con la Curia di Potenza, e soprattutto con Ligorio, è impraticabile. Solo l’intervento del Santo Padre potrà aprire uno spiraglio di ragionevolezza per trovare una via d’uscita”.

Una docuserie su Elisa Claps

Dopo il successo del podcast di Pablo Trincia, commemorativo dei trent’anni dalla scomparsa della sedicenne, il drammatico caso di Elisa Claps prende vita in una nuova docuserie di Sky Original. Con Pablo Trincia ancora protagonista, la serie è diretta da Riccardo Spagnoli, che firma insieme a Trincia la sceneggiatura. Intitolata ‘Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps – La serie’, andrà in onda il 13 e 14 novembre alle 21, con due episodi per serata. Sarà possibile seguirli in esclusiva su Sky TG24 e Sky Crime, mentre alle 22.20 circa verranno trasmessi su Sky Documentaries.