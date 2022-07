Elisa Esposito al GF Vip 7: l’indiscrezione sulla prof di corsivo

Secondo indiscrezioni Elisa Esposito potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip 7.

Elisa Esposito sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7? Secondo indiscrezioni la prof di corsivo di TikTok sarebbe stata contattata direttamente da Alonso Signorini e avrebbe già acconsentito a prendere parte al reality show.

Elisa Esposito al GF Vip 7

Secondo i rumor divnetati sempre più insistenti Elisa Esposito potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip 7. L’indiscrezione al momento non è stata confermata, ma in tanti tra i fan della ragazza sperano di saperne presto di più. Secondo il rumor Elisa Esposito sarebbe stata contattata direttamente da Alfonso Signorini e con lui avrebbe concordato di partecipare al programma.

Elisa Esposito: il successo su TikTok

Su TikTok la ragazza si è fatta conoscere come professoressa di “corsivo”, ossia la cadenza dialettale usata da molti giovani milanesi (e su cui lei ha deciso di ironizzare con i suoi video sui socail).

Ben presto il suo successo social le ha consentito di entrare a far parte di un’agenzia di influencer marketing, e in tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e per sapere se Elisa Esposito parteciperà al GF Vip 7 non resta da fare altro che attendere.