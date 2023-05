Bufera contro Elisa Esposito, la “prof del corsivo” dei social network. Lei risponde agli hater: “Se guadagnate 1300€ al mese è colpa vostra”.

Elisa Esposito, la “prof del corsivo”, è di nuovo al centro di una bufera di critiche sui social. Questa volta gli hater l’hanno accusata per i guadagni – molto alti – a fronte di contenuti quasi nulli e di poco valore. La webstar però non ci sta e ha risposto così:

«Io non ho colpe. Così come non ha colpe l’Italia. La colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita. Io la scuola l’ho conclusa […]. Ho preso un diploma di estetica e volendo, in futuro, posso aprirmi un centro estetico quindi non venitemi a dire che una volta finita la mia carriera sui social non farò niente».