Elisa Isoardi, attacchi e indiscrezioni da una giornalista alla conduttrice di Vorrei dirti che

Non ci è andata per niente leggera con Elisa Isoardi una giornalista del magazine Gente, che ha parlato dell’ex conduttrice de La prova del cuoco e del suo nuovo programma Vorrei Dirti che… diverse le stoccate sull’andazzo del programma e sul futuro della conduttrice piemontese.

La stoccata della giornalista alla Isoardi: “Sapete che conduce un programma?”

Per anni si è atteso il ritorno di Elisa Isoardi alla conduzione di un programma Rai, a settembre la grande chance con “Vorrei dirti che”, che però non sta ottenendo i risultati sperati in termine di ascolti e audience.

Sulla questione si è scagliata una giornalista di Gente, che non ha rinunciato a lanciare qualche stoccata bene assestata alla Isoardi: “In attesa di ritornare al timone di una trasmissione di cui i telespettatori riescano ad accorgersi (ma voi lo sapevate che conduce Vorrei dirti che su Rai2 tutte le domeniche ma a volte anche il sabato?) La bella presentatrice passa i suoi giorni in palestra e ne da conto ai suoi follower.”

Cosa farà Elisa Isoardi in futuro

Certamente l’esperienza non molto positiva della conduzione su Rai 2, potrà essere in qualche modo vendicata in un prossimo futuro, come rivelato dalla stessa conduttrice: “E’ prematuro parlarne… Diciamo che sarebbe bello tornare su Rai1, vorrebbe dire che questa bellissima esperienza con Vorrei dirti che… è stata proficua…”