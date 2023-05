Oggi è il compleanno di Barbara D'Urso che ancora dà un nome alle sue tett*

Dalla felicità da giovane con Vasco Rossi a quella più matura di oggi passando per un marito che però “è un po’ chiuso”: oggi, 7 maggio, è il compleanno Barbara D’Urso che ancora dà un nome alle sue tett* e giura che sono proprio sue, sue come una schiettezza che dal 7 maggio 1957 non l’ha mai abbandonata, perché è napoletana e perché lei è semplicemente Barbara D’Urso. La presentatrice infatti compie 66 anni ed a suo tempo aveva rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, che l’ha riproposta per i 20 anni della testata, in cui aveva ripercorso alcuni momenti salienti della sua lunga carriera, addirittura partendo da nomi come quello di Memo Remigi.

Oggi è il compleanno Barbara D’Urso

Vanity Fair aveva voluto entrare nella vita di Barbara come con le telecamere “del Grande Fratello, il padre di tutti i reality di Canale 5”. E cosa aveva detto la D’Urso? Aveva parlato della sua uscita di casa e diq uel nome: “A 18 anni mi chiamavano Carmelita, anche se a mia madre quel nome non andava proprio giù. Era stata costretta a chiamarmi così”. Poi la vita dello spettacolo agli esordi “posando per le foto dei campionari. Ma dopo meno di un anno ho lasciato Napoli e sono andata a Milano con un’amica. Quando mio padre mi incontrava per strada, cambiava marciapiede. Per lui modella faceva rima con puttana. Con lui e con gli altri ho fatto pace dopo quattro anni”.

Il tempo che passa e nessun “ritocchino”

E ancora: “Il tempo è passato ma, se è questo che vuol sapere, non mi sono rifatta. E sono anche un po’ stufa di sentir lo dire. E le tette, Paola e Chiara, sono mie. Sfido chiunque a provare il contrario”. Barbara non ha mai voluto entrare in politica: “Mi hanno anche offerto di presentarmi alle ultime Europee, ma ho rifiutato. Non fa per me”. E a domanda di allora con il marito è un paradigma di come Barbara è oggi e di come Barbara sarà sempre: “Io sono una napoletana molto aperta, lui un salernitano molto chiuso. Capito?”.