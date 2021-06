Elisabetta Canalis ad Alghero con Brian Perri: “A chi mi chiede come l’ho conquistato”

Elisabetta Canalis è volata ad Alghero insieme al marito Brian Perri e sui social ha fatto dell'ironia insieme ai fan.

Elisabetta Canalis è volata ad Alghero per qualche giorno di vacanza insieme a suo marito, Brian Perri, e alla piccola Skyler Eva. Sui social l’ex velina non ha perso occasione per mostrare le sue curve mozzafiato e scherzare con i fan.

Elisabetta Canalis in vacanza ad Alghero

“A chi mi chiede come l’ho conquistato”, ha scritto Elisabetta Canalis lanciandosi in un provocante balletto difronte a suo marito, il chirurgo americano Brian Perri, con cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacacanza ad Alghero. Dopo il lungo lockdown per l’emergenza Coronavirus l’ex velina ha fatto tappa ad Alghero e a seguire ha raggiunto i familiari nella sua amata Sardegna, dove ogni estate si reca insieme alla piccola Skyler in modo che possa trascorre un periodo insieme ai nonni.

Elisabetta Canalis è più felice che mai accanto a Brian Perri, papà della sua unica figlia. L’intera famiglia di solito risiede a Los Angeles, ma i due amano trascorrere del tempo nella loro amata Italia.

“Mio marito mi ha promesso che tra 10 anni torniamo a vivere in Italia”, ha anche detto l’ex velina.

Elisabetta Canalis: un altro figlio

Elisabetta Canalis ha un’unica figlia, Skyler Eva, e in passato lei stessa ha ammesso che le sarebbe piaciuto avere un altro bebè. “Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, aveva dichiarato l’ex velina.

Elisabetta Canalis: la nuova vita negli States

Nonostante si sia ormai ambientata negli States, Elisabetta Canalis non ha mai nascosto di provare nostalgia per l’Italia. L’ex velina ha anche ammesso di essere contenta quando può portare sua figlia Skyler a far visita ai suoi cari e in tanti sui social considerano la bambina una vera e propria “star” dei social. Solo da qualche anno Elisabetta Canalis ha iniziato a mostrare il volto della bambina sui social, cosa che prima non aveva mai fatto per proteggere la sua privacy: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere”, ha dichiarato l’ex velina in merito alla sua decisione.