Elisabetta Canalis divorzia dal marito: "Hanno depositato gli atti in tribunale"

Secondo indiscrezioni sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri e i due avrebbero già depositato in tribunale gli atti relativi al loro divorzio, chiedendo la custodia congiunta della figlia.

Elisabetta Canalis: il divorzio

Da mesi circolano voci in merito a una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito, il chirurgo americano Brian Perri. Secondo indiscrezioni la showgirl ed ex velina avrebbe deciso di chiedere il divorzio, e lei e Brian Perri avrebbero già depositato gli atti in tribunale. Sempre secondo i rumor in circolazione, la showgirl si sarebbe trasferita in una nuova casa a Los Angeles e sua madre si sarebbe recata a farle visita per supportarla durante questo periodo delicato.

Al momento né la showgirl né il chirurgo hanno rotto il silenzio in merito alle ipotesi sul loro divorzio, e in tanti sono curiosi di saperne di più. In passato Elisabetta Canalis non aveva fatto segreto che le sarebbe piaciuto tornare a vivere in Italia e in tanti si chiedono se questo non possa esser stato alla base di una presunta rottura tra lei e il marito. Negli ultimi tempi si è anche parlato di un presunto avvicinamento tra la showgirl e il suo istruttore di kick boxing.