Elisabetta Canalis è con la mamma a Los Angeles: le foto fanno impazzire i fan

Elisabetta Canalis ha postato su Instagram un blocco di foto e in una di queste c’è anche la mamma. I fan hanno subito notato la somiglianza tra madre e figlia e sono rimasti senza parole.

Elisabetta Canalis è con la madre a Los Angeles: ecco chi è Bruna Canalis

Bruna Canalis è la mamma di Elisabetta, una delle più famose showgirl italiane. Attualmente a Los Angeles per passare del tempo insieme alla figlia e non si sa ancora quanto si tratterrà negli USA. La donna è vedova dal 2017, quando è morto il padre di Elisabetta Canalis. Nella sua vita, Bruna, ha sempre vissuto a Sassari dove ha lavorato come professoressa di lettere.

Le foto fanno impazzire i fan

Mamma Bruna è molto stilosa, come la figlia. I fan della showgirl, dopo aver visto alcune foto che le ritraggono insieme e con la piccola Skyler, figlia di Elisabetta e del suo ex marito Brian Perri, sono letteralmente impazziti. I commenti sotto il post sono tantissimi e tutti colmi d’affetto per le due donne.

La rottura tra la Canalis e Brian Perri

A proposito di Brian Perri, dopo alcune indiscrezioni sula crisi coniugale con la Canalis, sarebbero arrivate alcune conferme di una separazione tra il medico statunitense e la showgirl sarda. Non sono note le cause dietro la fine della loro storia d’amore. Elisabetta Canalis ha comunque deciso di continuare a vivere a Los Angeles e non tornare in Italia, almeno per ora.