Da anni, ormai, Elisabetta Canalis vive in America. L’ex velina di Striscia la Notizia non è tornata in Italia neanche per Natale, preferendo il mare e le giornate in spiaggia dalla sua Los Angeles. Ovviamente, con lei c’è la piccola Skyler Eva.

Elisabetta Canalis: Natale in spiaggia con la piccola Skyler Eva

Anche se il matrimonio con Brian Perry è finito, Elisabetta Canalis ha comunque deciso di trascorrere il Natale negli Stati Uniti. L’ex velina di Striscia la Notizia, che ormai vive in America da anni, si sta godendo splendide giornate di sole in compagnia della figlia Skyler Eva. Mare, spiaggia e tanto divertimento: questi sono gli ingredienti principali delle vacanze natalizie.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva: una coppia perfetta

Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram una serie di foto e video che la ritraggono con la piccola Skyler Eva. Dai giochi in spiaggia ai villaggi di Natale, passando per la casa di Babbo Natale: non manca proprio nulla, c’è perfino un finto caminetto.

Elisabetta Canalis: il suo posto preferito a Los Angeles

A didascalia delle foto postate su Instagram Elisabetta ha scritto:

“Oceano, sole, gallerie d’arte, alberi di Natale e tante bellissime luci ovunque fanno di Laguna Beach il mio posto preferito a Los Angeles”.

Un Natale perfetto, soprattutto per la compagnia della sua piccola Skyler Eva.