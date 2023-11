Elisabetta Canalis senza reggiseno: il look mostra più del dovuto e i fan polemizzano

Elisabetta Canalis è stata travolta dalle critiche degli haters per via delle ultime foto da lei condivise via social.

Elisabetta Canalis si è mostrata con un pullover e senza reggiseno, e ha finito per essere travolta da una marea di critiche.

Elisabetta Canalis senza reggiseno: le critiche

Elisabetta Canalis è più bella e seducente che mai, ma sui social ha finito per attirarsi contro una marea di polemiche. La showgirl ha postato alcuni scatti in cui la si vede per le vie di Los Angeles con un pullover e senza reggiseno, e tra i fan c’è chi non ha mancato di criticarla aspramente. “Ma sono nuove? Le vedo aumentate”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Che tu sia una bella donna è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Sei bellissima lo stesso. Non hai bisogno di certe fotografie solo per qualche Like in più”, oppure: “Ricorda che sei anche una mamma, con una figlia da educare ed alla quale devi dare un esempio. Sappi che quando sarà più grande ti prenderà da esempio.”

Sui social c’è anche chi ha preso le difese della showgirl scrivendo: “Ma i maschietti vedono solo il seno in questa foto? La bellezza di questa donna e’ a 360 gradi. Fisico stupendo gambe idem viso bellissimo e in formissima..”. Da alcuni mesi a questa parte l’ex velina è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Georgian Cimpeanu, con cui ha ritrovato la serenità dopo l’addio a Brian Perri.