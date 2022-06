Elisabetta Canalis preoccupata: “Mia figlia non va più a scuola”

Elisabetta Canalis ha svelato perché non ha mandato più a scuola sua figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis ha confessato i motivi per cui avrebbe deciso di non mandare più a scuola sua figlia, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis: la figlia non va a scuola

Nonostante si sia stabilita a Los Angeles, Elisabetta Canalis non ha mai fatto segreto che prima o poi le sarebbe piaciuto tornare in Italia.

Di recente il Texas è stato colpito da una drammatica sparatoria in una scuola e questo avrebbe fatto riflettere l’ex velina sui pericoli che potrebbe correre sua figlia, Skyle Eva, che attualmente ha 6 anni.

“Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola.

Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”, ha dichiarato l’ex velina, e ancora: “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

Cosa le piace degli Stati Uniti

Al momento sembra che l’ex velina e suo marito non abbiano la prospettiva di tornare in Italia e Elisabetta Canalis ha confessato che degli States le piacerebbe il rispetto per il tema dei diritti.

“Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York.

La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”