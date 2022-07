Elisabetta Canalis seducente a bordo piscina: le foto in costume

Elisabetta Canalis ha conquistato i fan dei social con le sue curve vertiginose e i suoi costumi da urlo.

Elisabetta Canalis si sta godendo l’estate californiana e sui social ha postato alcuni scatti seducenti in costume da bagno.

Elisabetta Canalis in costume: le foto

Elisabetta Canalis sfoggia un fisico da capogiro e sui social non ha paura di osare con alcuni scatti bollenti a bordo piscina.

La showgirl si sta godendo l’estate in California e in tanti tra i suoi fan italiani non vedono l’ora di vedere i suoi scatti più bollenti.

In tanti hanno notato che il fisico della showgirl non sarebbe praticamente cambiato rispetto ai tempi in cui faceva la velina a Striscia la Notizia, e il merito sarebbe quasi totalmente dell’allenamento fisico: Elisabetta Canalis infatti pratica quasi quotidianamente kick boxing e inoltre si sottopone da sempre a una dieta sana ed equilibrata.

La vita a Los Angeles

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles con suo marito Brian Perri e con la loro bambina, Skyler Eva. La showgirl non ha escluso che, in futuro, lei e il marito potrebbero avere un altro bambino.

“Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, ha ammesso la showgirl, che oggi dedica la maggior parte del suo tempo alla piccola Skyler Eva, diventata ben presto una vera e propria star sui social (nonostante Elisabetta Canalis abbia sempre cercato di proteggere la sua privacy).