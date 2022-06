Elisabetta Canalis si dà al kickboxing: presto il debutto sul ring

Elisabetta Canalis debutta nel kickboxing agonistico: l'ex velina del programma di Mediaset 'Striscia la Notizia' debutterà presto in un match

Da anni eravamo a conoscenza della grande passione della ex velina di ‘Striscia la Notizia‘, Elisabetta Canalis, per il kickboxing: presto arriverà il suo debutto sul ring. La splendida showgirl ha deciso di rendere la sua passione un vero e proprio sport agonistico che la vedrà impegnata in alcuni match.

Elisabetta Canalis e il kickboxing agonistico: quando ci sarà il suo debutto sul ring

L’ex velina mora, Elisabetta Canalis, sta per mettere a frutto gli anni di duro allenamento nella disciplina del kickboxing. La Canalis, come anticipato, non ha mai nascosto questa sua passione per questa arte marziale che presto la vedrà protagonista direttamente sul ring. L’ex velina debutterà infatti in un match il prossimo sabato 18 giugno alla Reggia di Venaria Reale in provincia di Torino, dove affronterà Rachele Muratori.

L’organizzazione della sfida

Le due combatteranno in occasione XII edizione del The Night of Kick and Punch, evento dedicato a tutti gli sport che si praticano su di un ring. Tra i dieci incontri previsti per quella stessa sera, ci sarà anche quello valido per il titolo mondiale dei pesi gallo. Con l’annuncio della partecipazione della Canalis, l’attenzione verso questo evento è schizzata alle stelle anche per i fan occasionali.