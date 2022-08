Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma: è l’ex di una famosa showgirl

Secondo indiscrezioni Elisabetta Gregoraci avrebbe trovato finalmente un nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore? Secondo indiscrezioni la showgirl sarebbe stata avvistata con un imprenditore di 12 anni più giovane di lei, già balzato agli onori delle cronache per delle liaison con altre donne famose dello show business.

Elisabetta Gregoraci: il nuovo amore

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Elisabetta Gregoraci avrebbe una nuova liaison: oggi al suo fianco vi sarebbe Giulio Fratini, l’imprenditore già balzato alle cronache per le sue liaison con Roberta Morise e Raffaella Fico. L’ex moglie di Briatore non ha confermato la questione e del resto, finora, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Dopo l’addio a Briatore aveva vissuto una relazione con Francesco Bettuzzi, ma anche questa era naufragata in un nulla di fatto.

A seguire la Gregoraci non aveva fatto segreto di aver avuto alcuni corteggiatori, ma aveva anche dichiarato di essere una donna “complicata”.

“Sono una donna esigente, gli uomini per stare con me devono superare delle prove”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Perfortuna qualche coraggioso c’è ancora”.

Il rapporto con Briatore

Dopo la loro separazione avvenuta nel 2017 Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno continuato a mantenere buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco e molti hanno creduto che i due, prima o poi, sarebbero tornati insieme.

La questione è sempre stata smentita da Elisabetta Gregoraci, che ha comunque confermato la sua stima e l’affetto per il padre di suo figlio.