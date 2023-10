Elisabetta Gregoraci: "Io e Briatore a cena insieme ogni giorno"

Elisabetta Gregoraci non ha fatto segreto di essersi separata pacificamente dal suo ex, Flavio Briatore, e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto attuale.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore

Elisabetta Gregoraci sembra aver finalmente trovato la serenità accanto al fidanzato Giulio Fratini e lei stessa ha svelato che le cose procederebbero a gonfie vele anche tra lei e l’ex marito, Flavio Briatore, che finora hanno sempre cercato di mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio Nathan Falco. La showgirl ha ammesso che lei e il marito abiterebbero vicinissimi e che per questo cenerebbero insieme ogni giorno.

“Io e Briatore siamo sempre stati bene, non abbiamo mai staccato il cordone. A parte oggi che mi ha fatto arrabbiare, con Flavio abbiamo questo rapporto che dura e sono un’ex moglie inusuale”, ha ammesso, e ancora: “In genere con le ex mogli ci sono litigi, dispetti, guerre. Io queste cose le odio. Infatti, sono felice perché non ci sono mai stati”. E ancora: “Con Flavio stiamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza a Monte Carlo. Stiamo tutte le sere a cena insieme. Il Natale lo passiamo insieme. Se ad agosto faccio le vacanze con Nathan, gli ultimi due, tre giorni arriva anche lui”.

La showgirl ha anche ammesso che Briatore sarebbe intenzionato a mandare il figlio Nathan Falco a scuola in Svizzera, questione su cui lei al momento non sarebbe convinta.