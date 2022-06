Elisabetta Gregoraci: la confessione su Madre Teresa di Calcutta

Elisabetta Gregoraci ha confessato che il suo mito era Madre Teresa di Calcutta: la fede è ancora oggi un punto fermo della sua vita.

Nella sua vita privata, Elisabetta Gregoraci è molto diversa da ciò che appare. L’ex moglie di Flavio Briatore ha confessato che uno dei suoi miti dell’infanzia era Madre Teresa di Calcutta.

Sempre curata e con abiti piuttosto audaci, nel suo privato Elisabetta Gregoraci è parecchio diversa da ciò che appare.

E’ molto credente ed è proprio la fede ad averla aiutata quando, a soli 31 anni, ha perso sua madre Melina per un tumore. Ancora oggi prega ogni giorno e ha insegnato anche al figlio Nathan alcune preghiere che recitano insieme la sera prima di andare a dormire. Intervistata dal settimanale Gente, Elisabetta ha raccontato:

La Gregoraci ha anche fatto una confessione su Madre Teresa di Calcutta, rivelando che è stata il suo mito dell’infanzia. Ha ammesso:

“Le prime preghiere me le hanno insegnate mia nonna Angela e mia mamma Melina, le recitavo prima di dormire. Insieme andavamo a messa ogni domenica e all’epoca il mio mito era madre Teresa di Calcutta per come si dedicava al prossimo. (…) Nathan si addormenta dopo aver detto assieme a me tre preghierine, una in inglese e due in italiano. In quel momento tutto nostro, rivolgiamo pensieri alle persone che amiamo. Uno speciale è sempre per mia mamma, che da undici anni non c’è più. Lei era e resterà per sempre un esempio di bontà: pensava sempre prima agli altri che a se stessa”.