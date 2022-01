Elodie, con chi è andata alle Maldive? Il gossip con Davide Rossi

Dopo le vacanze di Natale la cantante Elodie ha deciso di prendersi qualche giorno di relax alle Maldive. Con lei non c'erano nè Marracash nè Davide Rossi

Elodie e la vacanza alle Maldive: il viaggio

Nessun uomo ha accompagnato la cantante ex Amici, Elodie di Patrizi, nella sua vacanza alle Maldive.

La cantante sarebbe infatti partita insieme alla sorella Fey. Non si è quindi trattato di una vacanza d’amore, come avevano erroneamente pensato alcuni fan.

Elodie e la vacanza alle Maldive: la storia con Davide Rossi

Secondo il magazine ‘Oggi’ Elodie sarebbe attualmente single. Anche la sua frequentazione, per la verità mai ufficialmente confermata da nessuno dei protagonisti, con Davide Rossi, sarebbe già finita. I due erano stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio appassionato in auto lo scorso novembre.

Elodie e la vacanza alle Maldive: la fine del rapporto con Marracash

La probabile storia con Davide Rossi era iniziata poco dopo la rottura tra la cantante e il rapper Marracash, ufficializzata nella scorsa estate. I due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti, come testimoniato da loro stessi in diverse interviste. Il rapper a tal proposito ha affermato: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose.

È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine.”