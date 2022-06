Elodie con il perizoma metallico: la foto infiamma i social

Elodie torna con un nuovo singolo e sui social ha anticipato l'uscita del brano con una foto a dir poco da capogiro.

Elodie ha postato sui social l’immagine che accomapagnerà l’uscita del singolo Tribale, suo nuovo brano. Nella foto si vede il lato B della cantante con un audace perizoma metallico che ricorda i tatuaggi tribali dei primi anni 2000.

Elodie: il perizoma

Elodie ha postato sui social l’immagine bollente del suo perizoma in vista dell’uscita del brano Tribale. Il perizoma in questione è caratterizzato da un inserto metallico che ricorda infatti uno dei tatuaggi tribali che andavano di moda nei primi anni 2000. La foto e la notizia dell’uscita del brano – prevista per il 10 giugno 2022 – non hanno mancato di entusiasmare i fan, impazienti di sapere quali altre sorprese riserverà la cantante in futuro.

Il look indossato da Elodie nel video di Tribale è stato realizzato dallo stilista AndreAdamo, mentre il gioiello è stato realizzato dal brand Zero Three Seventeen.

Elodie: il successo e la vita privata

L’ultimo periodo è stato a dir poco roseo per la cantante sia per quanto riguarda il successo lavorativo che per quanto riguarda la vita privata. Da qualche settimana si vocifera che lei e il suo ex, Marracash, siano tornati insieme e il rapper è stato avvistato mentre usciva dalla casa di Elodie a Milano. Lei per il momento non ha confermato la questione e negli ultimi mesi era stata avvistata spesso in compagnia di Davide Rossi, manager di Armani con cui sembra che oggi la liaison sia definitivamente naufragata.