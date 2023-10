Elodie contro i trapper: "Scadenti, non ci collaborerei"

Elodie si è scagliata contro alcuni esponenti della musica rap e trap, e ha motivato la sua opinione.

Elodie contro i trapper

Elodie ha rilasciato un’intervista a Rockol dove, tra le altre cose, si è espressa contro alcuni esponenti della musica rap e trap, e ha affermato:

“Una parte del rap odierno è molto giovane e scadente: forse vedono l’uomo etero in una maniera un po’ vecchia ed emulano un modello americano, non so. Comunque è utile per capire. Non mi piacciono, non li comprendo, e non ci collaborerei mai”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se Elodie parlerà in maniera più approfondita della questione.

Di recente la cantante è balzata agli onori delle cronache per via della sua relazione con Andrea Iannone che, a quanto pare, starebbe procedendo per il meglio. I due sono legati ormai da oltre un anno e in tanti, tra fan, amici e colleghi, sono curiosi di sapere se la loro unione sia destinata a durare. Elodie non ha fatto segreto di essere profondamente innamorata del pilota, con cui sembra aver ritrovato la stabilità dopo la dolorosa fine della sua relazione con Marracash. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi.

