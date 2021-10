Elodie e Marracash si sono lasciati? “Lui ha un’altra”

Le voci della crisi tra Elodie e Marracash sono sempre più insistenti e nelle ultime ore il rapper sarebbe stato avvistato insieme a un'altra.

Secondo i rumor in circolazione sarebbe naufragata la storia d’amore tra Marracash e la cantante Elodie. Il rapper sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra.

Elodie e Marracash si sono lasciati?

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Elodie e Marracash, insieme dal 2019.

Mentre la cantante è stata paparazzata in compagnia del marketing manager di Armani, Davide Rossi, il rapper sarebbe stato avvistato in compagnia di Rosmy, attrice di teatro ed erede dei Trinchitella. La notizia ha già fatto il giro del web ma né Elodie né Marracash hanno rotto il silenzio smentendo o confermando la questione. La relazione tra i due fino a poco tempo fa sembrava procedere a gonfie vele e non è chiaro perché i due si sarebbero lasciati.

Elodie: le parole su Marracash

Nonostante abbiano smesso di mostrarsi insieme sui social Elodie aveva definito la sua storia con Marracash “la più importante della sua vita”. La cantante aveva dichiarato che la relazione tra loro fosse “stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue”, e ancora: “Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Elodie e Davide Rossi

Alcune settimane fa Elodie è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di Davide Rossi, marketing manager di Armani, che l’aveva riaccompagnata a casa dopo una cena in compagnia di alcuni amici (a cui sarebbe stato presente anche Mahmood). Per il momento la cantante ha preferito chiudersi nel più totale silenzio e non ha ancora confermato né smentito le ipotesi in circolazione in merito al suo addio a Marracash.

Un anno fa, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, la cantante aveva lasciato la casa del fidanzato per fare ritorno al suo appartamento e aveva affermato di non essere pronta a una convivenza con il celebre fidanzato. “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, aveva dichiarato, specificando di non voler prendere in considerazione per il momento l’idea di una convivenza insieme al rapper. I due prenderanno parola in merito alla loro presunta rottura? Al momento sui social tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.