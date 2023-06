Elodie via dall'Italia: ecco dov'è andata a vivere la cantante

Elodie è andata via dall’Italia per trasferirsi a vivere a all’estero. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha lasciato la casa che aveva acquistato solo un anno fa a Milano.

Elodie via dall’Italia: dov’è andata a vivere?

A distanza di un anno dall’acquisto della sua prima casa a Milano, situata sui Navigli, Elodie ha deciso di lasciare l’Italia. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi è andata a vivere all’estero: ad annunciarlo è il settimanale Oggi. Pare che la sua scelta sia dettata per lo più dal grande amore che nutre nei confronti del fidanzato Andrea Iannone.

Elodie inizia la convivenza con Iannone

Elodie ha fatto le valige e ha lasciato l’Italia per trasferirsi a vivere in Svizzera. Nello specifico, la cantante è andata a convivere con Iannone, nella sua villa di Lugano. La cittadina è perfetta per lei, visto che è a poche ore da Milano e può tranquillamente spostarsi per lavoro.

Elodie e Iannone: la storia d’amore va alla grande

Anche se all’inizio nessuno aveva creduto alla loro storia, bollandola come un flirt estivo, Elodie e Iannone fanno sul serio. Sono più innamorati che mai, tanto che qualcuno parla di imminente matrimonio. Per il momento, la coppia non ha mai parlato di nozze e si gode la neo convivenza.