Tesla pronta ad investire in Italia? Elon Musk incontra a Palazzo Chigi la Meloni e Tajani.

Elon Musk si trova a Roma, ed è atteso nel pomeriggio di giovedì 15 giugno a Palazzo Chigi per un incontro con Giorgia Meloni e il ministro Tajani.

Elon Musk a Palazzo Chigi per incontrare la Meloni e Tajani

Elon Musk è sbarcato in Italia, e in questo momento si trova a Roma. Proprio in mattinata – giovedì 15 giugno – infatti, ha incontrato a Palazzo Chigi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Inoltre, secondo quanto riferito da altre testate, nel pomeriggio – attorno alle ore 17:00 – il 51enne miliardario dovrebbe incontrare anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il motivo dell’incontro con i vertici del governo italiano

Per il momento, non sono noti né i motivi né i contenuti di questi incontri. Comunque, si può immaginare che il patron di Tesla abbia discusso della possibilità che la sua azienda investa in Italia.

Del resto, Musk, non troppo tempo fa, aveva incontrato anche il presidente francese, Emmanuel Macron, con cui aveva parlato, tra le altre cose, di auto elettriche, di energia e di regolamentazione digitale. Lo stesso Macron aveva anche affermato che Tesla e la Francia avrebbero potuto fare molte cose insieme.