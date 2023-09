Elon Musk spegne satelliti Starlink per evitare risposta nucleare russa a un attacco ucraino in Crimea

In questi giorni imperversa la notizia sui vari media che Elon Musk avrebbe impartito direttive ai suoi ingegneri affinché disattivassero la rete di comunicazioni satellitari Starlink posizionata in prossimità della costa della Crimea l’anno scorso, con l’intento di prevenire un possibile attacco dell’Ucraina contro la flotta russa. Questo è ciò che asserisce una nuova biografia sul miliardario scritta da Walter Isaacson e intitolata ‘Elon Musk’.

Elon Musk: il satellite Starlink in Crimea

Elon Musk ha sospeso la connessione satellitare Starlink in Crimea per timore di una possibile risposta nucleare russa. Inizialmente aveva supportato l’Ucraina fornendo i terminali Starlink per la comunicazione durante l’invasione russa, ma ha esitato quando gli ucraini hanno utilizzato la rete per attacchi contro la Russia.

Ora l’imprenditore statunitense si vede perplesso in questa situazione che sta assumendo aspetti complessi e delicati.

Elon Musk: “Starlink non era destinato alle guerre”

“Come mi sono trovato coinvolto in questa guerra?” si chiede Elon Musk a Walter Isaacson, “Starlink non era destinato a essere coinvolto nelle guerre. È stato così che le persone possono guardare Netflix, rilassarsi, andare online per andare a scuola e fare buone cose pacifiche, senza attaccare i droni” come riporta tg24.sky.it, nel frattempo mentre viene contattato da tutte le più importanti figure politiche e diplomatiche della scena per affrontare le preoccupazioni, ha anche ricevuto richieste dirette dall’Ucraina per ripristinare la connettività per droni sottomarini.