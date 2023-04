Emanuel Lo su Maria De Filippi: "Vederla sorridere è una gioia immensa"

Emanuel Lo, prof di Amici, ha parlato di Maria De Filippi. Il coreografo e ballerino è grato alla conduttrice per avergli dato questa possibilità, ma è anche contento di vederla sorridere.

Intervistato dal settimanale Chi, Emanuel Lo ha parlato della sua avventura ad Amici 22. Il ballerino e coreografo, grazie a questa esperienza, si sta facendo conoscere molto di più e il grande pubblico lo sta apprezzando, specialmente per i guanti di sfida che divide con Lorella Cuccarini. Il compagno di Giorgia ha speso belle parole anche su Maria De Filippi.

Emanuel Lo è grato a Maria De Filippi per la possibilità che gli ha dato, ma ha anche sottolineato che è felice di vederla sorridere. Ha dichiarato:

“Le parole in alcune circostanze non bastano. Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato, è felicità. E vederla sorridere è, sì, una gioia immensa”.