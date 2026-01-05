Emanuele Galeppini, la promessa del golf genovese colpita dalla tragedia

La comunità genovese si è unita in un momento di profondo dolore per la scomparsa di Emanuele Galeppini, un promettente golfista di soli 17 anni, tragicamente deceduto nell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. La notizia della sua morte ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche l’intera città, che ora piange la perdita di un giovane talento.

Il tragico evento a Crans-Montana

La notte di Capodanno, un incendio ha colpito il popolare disco bar Le Constellation, causando la morte di diverse persone, tra cui Emanuele. Il ragazzo, originario di Genova ma residente a Dubai con la sua famiglia, era considerato una promessa del golf, amato per la sua passione e il suo talento. La tragedia ha scosso la famiglia e gli amici, che hanno sperato fino all’ultimo in un esito positivo, temendo per la sorte dei loro cari in un momento di panico e confusione.

La dinamica dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato innescato da una candela pirotecnica che ha preso fuoco al materiale fonoassorbente del locale, propagandosi rapidamente. In pochi istanti, la situazione è diventata caotica, con molti giovani intrappolati all’interno del locale. Emanuele, come tanti altri, ha cercato di fuggire, ma la sua vita è stata spezzata in un attimo.

L’ultimo saluto a Emanuele

Il feretro di Emanuele è arrivato a Genova accompagnato da una cerimonia toccante. A bordo di un’auto di Asef, il carro funebre trasportava corone floreali inviate dal Comune e dalla Regione, oltre a un cuscino di fiori del Genoa, la squadra di cui Emanuele era un grande tifoso. All’arrivo, i genitori del giovane sono stati accolti da autorità locali, tra cui il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis, che hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

La reazione della comunità

La notizia della scomparsa di Emanuele ha suscitato una forte reazione nella comunità. La sindaca di Genova ha dichiarato: “In questo giorno di lutto, la città si stringe attorno alla famiglia di Emanuele, una giovane vita spezzata da una tragedia inaccettabile.” Anche il presidente della Regione Liguria ha espresso le sue condoglianze, sottolineando il dolore che ha colpito le famiglie coinvolte nella strage.

Un futuro spezzato

Emanuele era un giovane appassionato di golf, con una carriera promettente davanti a sé. Si era affermato nel golf giovanile, partecipando a numerosi tornei sia in Italia che all’estero, guadagnandosi la reputazione di un atleta di talento. La sua ultima vittoria risale a pochi mesi fa, quando ha trionfato nell’edizione dell’Omega Dubai Creek Amateur. La sua dedizione allo sport e i suoi valori hanno ispirato molti giovani atleti.

Un gesto di solidarietà

In seguito all’incidente, un team di operatori sanitari specializzati è stato inviato dalla Liguria per fornire supporto ai feriti e alle famiglie colpite dalla tragedia. La Protezione Civile ha coordinato le operazioni, dimostrando la prontezza e la solidarietà della comunità di fronte a un evento così drammatico.

In questo momento di grande dolore, Emanuele Galeppini rimarrà nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua vita, seppur breve, è stata ricca di passione e dedizione, e il suo ricordo continuerà a vivere nelle menti e nei cuori di chi lo ha amato.