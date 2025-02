Il disastro naturale a Zafferia

Il villaggio di Zafferia, situato nella provincia di Messina, è stato recentemente colpito da un violento temporale che ha portato a gravi allagamenti. Il torrente Zafferia, a causa delle intense piogge, è straripato, trasformando le strade in veri e propri fiumi di fango e detriti. Gli abitanti, intrappolati nelle loro abitazioni, hanno vissuto momenti di grande paura e incertezza mentre i soccorritori cercavano di raggiungerli.

Interventi di soccorso e chiusure stradali

I vigili del fuoco sono stati mobilitati per far fronte all’emergenza, intervenendo per liberare le strade e soccorrere gli automobilisti bloccati. La situazione è stata complicata dallo straripamento di altri torrenti, come il Fiumedinisi e l’Agrò, che hanno colpito anche le aree circostanti di Alì Terme e Sant’Alessio Siculo. L’Anas ha dovuto chiudere due tratti della statale Orientale Sicula, deviando il traffico su percorsi alternativi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

La risposta delle autorità locali

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha dichiarato che diverse ditte sono al lavoro per ripristinare la viabilità e rimuovere il fango dalle strade. In un’intervista a LaPresse, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Regione, affermando di essere in contatto con il presidente Renato Schifani per coordinare gli sforzi di soccorso. Inoltre, ha informato che un altro torrente, il Finanze, ha esondato nella zona sud di Messina, ma fortunatamente non sono state segnalate criticità legate alla sicurezza delle persone.