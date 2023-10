L'emergenza migranti in Calabria non si arresta: un barchino con 46 persone è stato soccorso nella serata di ieri

L’emergenza migranti non si arresta in Italia e il focus non è più sulla sola Sicilia e sull’isola di Lampedusa, ma anche sulla Calabria e le coste di Crotone. Sì, perché diversi barchini negli ultimi giorni sono arrivati anche ai porti calabresi, l’ultima di queste imbarcazioni di fortuna è stata soccorsa dalle autorità nelle prime ore della serata di ieri.

Emergenza migranti in Calabria: l’ultimo arrivo

Erano da poco passate le ore 21 della serata di ieri, domenica 1 ottobre, quando in Calabria e più precisamente a largo delle coste di Crotone, è stato avvistato un nuovo barchino di migranti. L’imbarcazione viaggiava tra mille difficoltà a circa 80 miglia dalla costa quando è stato individuato dalla Guardia Costiera. Gli uomini dell’unità navale italiana in missione Sar hanno raggiunto l’imbarcazione in pochi minuti, portando in salvo tutti e 46 i migranti che si trovavano su di essa.

Emergenza migranti in Calabria: il salvataggio

Anche questi profughi, come la maggioranza di quelli arrivati nelle ultime settimane nel nostro Paese, sono partiti dalle coste turche. I 46 migranti, al momento del salvataggio erano in condizioni di ipotermia e sono stati immediatamente visitati dal personale dell’Asp di Crotone. Per nessuno di loro si è reso necessario un ricovero in ospedale: sono tutti stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.