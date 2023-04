Emily Ratajkowski: "Ecco la verità sul bacio con Harry Styles"

Ecco la verità di Emily Ratajkowski sul bacio con Harry Styles: "In giro si dicono tante cose"

C’è grande confusione tra le fan di Harry Styles. L’artista è stato infatti paparazzato a baciare appassionatamente Emily Ratajkowski a Tokyo, ma qual è la verità? A proposito di questo nuovo gossip interviene la stessa modella.

Rebus sulla situazione sentimentale di Emily Ratajkowski. La modella adesso dice la sua verità

In occasione della festa organizzata da Vanity Fair in occasione della notte degli Oscar, Emily Ratajkowski è stata incalzata proprio sulla sua situazione sentimentale. La modella infatti, fino allo scorso dicembre, è stata legata a Pete Davidson, prima di lasciarsi andare a una relazione, che non poco ha fatto discutere online, con il comico Eric Andre.

“La mia situazione sentimentale adesso? Semplicemente non sto pensando ai ragazzi. Sto lavorando, sono una mamma single. Adesso sono tanto concentrata sulla mia vita professionale. Sono stato così impegnata che è facile non pensarci. Davvero non è un mia priorità. È difficile evitare quello che la gente dice online. Leggo cose su Twitter o, quando sono sul set, la gente dice: ‘Ho visto quella cosa’. Ma io so qual è la verità“, ha detto Ratajkowski.

Il bacio con Harry Styles? L’attrice e modella minimizza tutto: “Ci sono un milione di cose folli e imprecise che si dicono sulle mie relazioni e le persone che vedo. Sicuramente non sto ancora pensando ai ragazzi. La verità? Sai, a volte le cose accadono e basta. Vengo fotografata con qualcuno, anche se magari l’ho visto solo una o due volte“.

Ecco perché è finita con Eric Andre

Al party di Vanity Fair Emily Ratajkowski ha parlato anche del comico Eric Andre, sua fiamma più recente: “Lui più volte parlava di quanto fossero meravigliose le sue ex. Così una volta gli ho detto: ‘Cosa ne pensi di me?’ E lui mi ha detto ‘Dici sul serio? Sei una modella famosa. Non c’è bisogno che io commenti’. Io ero tipo, ‘Wow, non capisci. Ho bisogno di sapere che sei davvero attratto da me“.

Per la modella la bellezza è esclusivamente soggettiva: “Non mi interessa quanto sia convalidata da uno standard per la società. Ho bisogno di sapere che sono speciale anche per chi ho accanto”.