Durante la trasmissione di Rai2 Belve, Emma Bonino ha dichiarato di aver sconfitto il cancro. Dopo otto anni di chemioterapia la senatrice è finalmente guarita.

Emma Bonino è guarita dal tumore dopo anni di terapie

Emma Bonino, era ospite nel salotto di Francesca Fagnani, in onda ogni martedì in prima serata Su Rai2. Rispondendo alle domande della giornalista, la leader di +Europa ha annunciato pubblicamente di essere guarita dal microcitoma, con cui conviveva da ormai otto anni. “Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo. Anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato” ha affermato la senatrice.

Gli anni della malattia

Il carcinoma polmonare o microcitoma è un tumore dei polmoni, che si caratterizza per una rapida crescita ed una precoce disseminazione metastatica. Generalmente le aspettative di vita sono limitate, ma non è questo il caso. Emma Bonino ha condiviso la propria malattia nel 2015, quando era parlamentare. Lo stesso anno le venne conferito il “Fred Cuny Award for the Prevention of Deadly conflict” dell’International Crisis Group di New York. Il prestigioso riconoscimento sottolineava l’impegno dell’ex ministro degli Esteri in interventi umanitari e politici nei contesti di crisi e a difesa delle donne.

Le vittorie politiche

Oltre che una delle figure più importanti del radicalismo liberale, nonché emblema del femminismo italiano, da oggi Emma Bonino è anche un grande simbolo di resilienza. Nonostante la sua malattia non si è mai fermata, facendosi portavoce di numerose battaglie, in Parlamento e fuori. Inizia la sua carriera politica nel 1975, dopo essere stata tra i fondatori del Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto. Nel 1976 viene eletta, a soli 28 anni, con il Partito Radicale. Impegnata in Italia quanto all’estero, nel 2013 viene nominata Ministro degli Affari Esteri del Governo Letta. Fu la seconda donna a ricoprire questo incarico, dopo Susanna Agnelli nel governo Dini. È stata, infine, la promotrice della campagna per l’istituzione della Corte penale internazionale.