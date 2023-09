Emma Marrone, il ricordo del padre nel giorno del suo compleanno: "Non è facile senza te"

Attraverso i social Emma Marrone ha dedicato un commovente messaggio a suo padre Rosario in quello che avrebbe dovuto essere il giorno del suo compleanno.

Emma Marrone: la dedica al padre

Un anno fa Emma Marrone ha perso il suo adorato papà, Rosario, scomparso a causa di una grave forma di leucemia. In quello che avrebbe dovuto essere il giorno del compleanno di suo padre, la cantante ha scritto sui social un tenero messaggio dedicato a lui. “Ciao Papo, buon compleanno, mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te”, ha scritto, e ancora: “Ad essere sincera, ci sono giorni che è proprio una m*rda, ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo, ero felice e non lo sapevo”. Emma ha dedicato numerosi messaggi via social a suo padre e di recente, nel primo anniversario dalla sua scomparsa, ha scritto: “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore”.

In tanti sui social hanno espresso il loro calore e la loro vicinanza alla cantante, che non ha mai fatto segreto di essere estremamente legata a sua padre. Tra coloro che le hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto vi è stato anche l’ex fidanzato Stefano De Martino.