Emma Marrone replica agli haters: "Fai schifo, immensamente schifo"

Emma Marrone si è sfogata via social contro chi l’ha criticata per il suo aspetto fisico e per il suo peso.

Emma Marrone replica agli haters

Emma Marrone si è vista costretta ancora una volta a replicare contro chi, tra i suoi haters, l’ha presa di mira per il suo aspetto fisico. “Emma tra poco spacca il palco se continua così”, le ha scritto una donna in merito al suo peso, e la cantante ha subito replicato: “Buongiorno dal Medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di me**a”. “Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Più volte in passato Emma ha replicato contro i suoi detrattori via social e ha specificato anche che, i commenti da lei ricevuti, avrebbero potuto ferire non solo lei ma anche ragazze molto più giovani e insicure. La cantante ha da poco vissuto un periodo difficile a causa della scomparsa di suo padre Rosario e di recente, in un’intima intervista, ha ammesso perché avrebbe difficoltà a trovare l’uomo giusto e preferirebbe restare single.

“Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”, ha sottolineato.