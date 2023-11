Come riportato da Adnkronos, lo sfortunato protagonista dell’incidente era Fabrizio Margheri, imprenditore di 62 anni titolare della “Margheri Mario & Figli“, un’officina meccanica di Calenzano specializzata in mezzi pesanti.

Imprenditore muore travolto da un cassone: la dinamica

Il decesso risalirebbe a giovedì 23 novembre, tuttavia è stata data comunicazione dell’accaduto solamente il giorno successivo. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è stato colpito violentemente da un cassone metallico, caduto nonostante l’imbracatura. L’esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per Margheri non c’era più nulla da fare. Il 62enne è morto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Ennesimo incidente sul lavoro

Solo due mesi prima, a Calenzano, un dipendente di una minuteria metallica era stato ricoverato in codice rosso dopo essere caduto da una scala durante il suo turno. L’uomo, 47 anni, è stato trasportato all’ospedale di Careggi con un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzioni il 47enne si era arrampicato su una scala per sistemare alcune lastre di metallo su uno scaffale, quando è caduto precipitando da quasi due metri di altezza.

Operaio scivola in acqua e muore

Risale alla giornata di ieri, invece, il tragico incidente avvento a Sernio, in provincia di Sondrio. Un operaio di 54 anni stava compiendo alcuni lavori di manutenzione all’interno dell’opera di derivazione “Traversa di Sernio“. Improvvisamente è scivolato in acqua, dove le basse temperature hanno reso impossible riemergere. L’uomo è morto per ipotermia.