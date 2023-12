Enorme frana si stacca a Tremosine e finisce nel lago di Garda: non ci sono feriti

Enorme frana si stacca a Tremosine e finisce nel lago di Garda: non ci sono f...

Lungo la sponda bresciana del lago di Garda all’altezza di Tremosine, sono stati vissuti dei momenti di tensione. Nella giornata di sabato 16 dicembre una frana si è staccata dalla montagna ed è precipitata nelle acque del Garda. Non ci sono state fortunatamente conseguenze per chi si trovava in quell’area, anche se sono stati segnalati importanti disagi alla circolazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Frana si stacca dal lago di Garda: la vicenda

Stando a quanto si apprende il distaccamento della frana sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze della galleria situata tra la frazione di Campione e la strada della Forra. Benché la maggior parte dei detriti sollevati sia finita nel Garda, sarebbe stata sollevata una gran quantità di polvere. Nell’area interessata dalla frana sarebbe stata inclusa anche una via secondaria che conduce alla strada statale 45 bis. Al fine di agevolare l’intervento ai soccorritori la strada Gardesana è stata chiusa alla circolazione con conseguenti disagi.

L’arrivo dei soccorsi

Nel frattempo, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti sul luogo della frana anche i carabinieri della stazione di Salò. Da evidenziare anche l’intervento – riporta “Il Giornale di Brescia” – di uomini appositamente addestrati nelle ricerche di persone sotto la frana, le macerie e in acqua. Sulle acque del Garda è arrivata infine anche la Guardia Costiera.