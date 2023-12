Enrico Brignano: "Chi guida un'ambulanza merita più attenzione degli influencer"

In occasione dell’uscita del suo ultimo spettacolo, Ma diamoci… del tu! Enrico Brignano ha scagliato una frecciatina contro gli influencer.

Enrico Brignano: la bordata agli influencer

Enrico Brignano ha detto la sua sul conto degli influencer e, in occasione dell’uscita del suo nuovo spettacolo, Ma diamoci… del tu!, ha confessato di avere rispetto per professioni maggiormente umili e che, secondo lui, dovrebbero destare maggiore interesse e attenzione.

“Personalmente io poi riservo il ‘tu’ a chi ha la forza di combattere per la pagnotta, a chi non vede il salario minimo, e non capisco perché la gente a livello di cose umili, eppure riconosciuta come necessaria, che spende il suo tempo in lotte impari, in lavori per me più importanti di quelli velleitari, gente che si prende cura di bagni e autogrill, e di dure fatiche notturne, da guardie giurate o da ambulanzieri, o lavatori di auto, debbano avere meno fortuna e attenzione degli influencer”, ha confessato il celebre attore. Nelle ultime ore anche sua moglie, Flora Canto, ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia e ha confessato per la prima volta che, nel corteggiarla, Brignano gli avrebbe fatto recapitare alcune cassette di frutta e verdura. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?