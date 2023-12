Flora Canto: "Brignano mi conquistò con casse di ortaggi"

Flora Canto ha svelato alcuni retroscena sugli inizi della sua storia d’amore con il marito, Enrico Brignano.

Flora Canto: la storia con Brignano

Oggi Flora Canto ed Enrico Brignano hanno trovato la vera felicità stando l’uno accanto all’altra e il loro sogno d’amore è stato coronato dall’arrivo dei loro due figli. L’attrice e conduttrice ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con il marito e ha confessato che, quando si sono conosciuti, lui avrebbe cercato di conquistarla regalandole delle cassette di frutta e verdura.

“Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno spettacolo in teatro ed eccomi qui”, racconta oggi l’attrice. Il comico romano le ha dedicato un corteggiamento speciale e a dir poco originale. “A casa mi arrivarono casse di ortaggi e frutta”, ha ammesso, e ancora: “A me piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni. Lui mi disse: ‘Dai, così li facciamo alla brace’”.

Flora Canto ha anche affermato che avrebbe sempre riconosciuto il talento di suo marito e che, nonostante questo, lui non avrebbe mai posto ostacoli alla sua carriera. “Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi”, ha ammesso, e ancora: “Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”.