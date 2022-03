Enti e teatri italiani sostengono il circo di Kiev: proseguirà la tournée per sfuggire alla guerra

La tournée del circo di Kiev non conoscerà per il momento una fine. Per sfuggire alla guerra si esibiranno in diverse città italiane.

La tournée del circo di Kiev pare non conoscere una fine… per ora. La compagnia Circus-Theatre Elysium estenderà le tappe nel nostro Paese. Sono sempre di più infatti gli enti e i teatri italiani che hanno proposto al circo di potersi esibire.

Una bella iniziativa di solidarietà che permetterà alla compagnia circense ucraina di sfuggire dagli orrori della guerra. “Siamo molto felici del sostegno”, ha dichiarato il direttore del Circus sentito dall’AGI.

Il circo di Kiev prosegue la tournee per sfuggire alla guerra: aggiunte due nuove date in Emilia-Romagna

In particolare sono due le nuove date che sono state aggiunte nelle prossime settimane, entrambe in Emilia-Romagna. Attraverso una rete nazionale alla quale fanno parte la fondazione “I Teatri di Reggio Emilia” e il Teatro Dante Dante Alighieri la compagnia circense si esibirà il prossimo 30 marzo a Reggio Emilia, mentre il 2 aprile sarà a Ravenna.

Il direttore del Circus Sakharov: “Siamo felici del sostegno”

C’è stata molta gratitudine per il sostegno dato dagli enti e dai teatri italiani da parte del circo ucraino. Il direttore del Circus-Theatre Elysium di Kiev ad AGI ha dichiarato: “Ci danno la possibilità di continuare la tournée e di poter lavorare, di avere un sostegno economico, facendo il nostro lavoro e non ricevendo aiuti umanitari, con la dignità del nostro lavoro e l’amore per quello che facciamo”.