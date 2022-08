Enzo Garinei è morto: addio all’attore e doppiatore

Enzo Garinei è morto: l'attore e doppiatore aveva 96 anni e si è spento circodato dall'affetto dei suoi cari.

Lutto nel mondo del cinema italiano: è morto Enzo Garinei. Attore, commediografo e doppiatore, è scomparso all’età di 96 anni, lasciando ai fan oltre settanta film.

Enzo Garinei è morto

Enzo Garinei è morto all’età di 96 anni. Fratello del commediografo Pietro Garinei, della celebre ditta Garinei e Giovannini, è stato un grandissimo attore e doppiatore.

Ha recitato in oltre 70 film, prestando la sua voce a tantissimi personaggi, come George Jefferson della sitcom I Jefferson, andata in onda dal 1975 al 1985, e Stan Laurel – Stanlio. Enzo è stato molto attivo anche a teatro, dove ha interpretato parecchi testi del fratello, come: Aggiungi un posto a tavola, Cielo mio marito e Alleluja brava gente.

Chi era Enzo Garinei

Classe 1926, Enzo Garinei è nato il 4 maggio a Roma.

L’esordio è arrivato con Signorinella, quando aveva poco più che vent’anni. Subito dopo ha recitato in Totò le Mokò, dando il via ad una lunga collaborazione con l’indimenticabile De Curtis. “Da lui ho imparato tutti i tempi comici“, raccontava spesso Enzo in merito a Totò. Garinei è apparso anche nella serie televisiva Io e la mamma, accanto a Delia Scala e Gerry Scotti, e in qualche episodio di Don Matteo.

L’ultima apparizione di Enzo Garinei

Nelle stagioni teatrali 2017/2018 e 2019/2020, Enzo Garinei era tornato in tournée con la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, interpretando dal vivo la voce di Dio. In questa occasione ha ottenuto una standing ovation da parte del pubblico.