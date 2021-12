Enzo Paolo Turchi, l’addio di Carmen al GF Vip: “Lei si preoccupa per la bambina”

Enzo Paolo Turchi ha rotto il silenzio in merito alla decisione di sua moglie di lasciare il GF Vip.

Enzo Paolo Turchi: la decisione di Carmen Russo

Carmen Russo ha dichiarato di essere intenzionata a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre, e sulla questione è intervenuto suo marito, Enzo Paolo Turchi.

Il celebre coreografo ha affermato di augurarsi che sua moglie cambi idea e che decida invece di restare all’interno del reality show: “Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà.

Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali“, ha ammesso. I due hanno una figlia, Maria, nata nel 2013.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: i problemi economici

Di recente il coreografo e sua moglie hanno ammesso pubblicamente di aver subìto gravi danni econimici a causa dell’emergenza Coronavirus, che li ha costretti a tenere chiusa per un lungo periodo la loro scuola di danza.

“Ci sono stati dei problemi è verissimo. Questo è successo a noi, come ad altri. Siamo stati chiusi tanto, per due anni. Ringrazio il governo per il credito di imposta del 60%. Il 40 dovevamo metterlo noi e abbiamo le pec precise che lo dimostrano. Il proprietario non ha accettato il credito di imposta. Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese. Non siamo riusciti più a recuperare tutto.

Loro mi hanno fatto lo sfratto“, ha ammesso pubblicamente Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi: Carmen Russo al Grande Fratello Vip

Al momento Carmen Russo sembra decisa ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma sono in tanti a sperare che prossimamente la showgirl cambi idea sulla questione. Al momento non è chiaro se la showgirl e suo marito riusciranno a confrontarsi prima della data del suo presunto addio al programma. Sulla vicenda al momento non vi sono conferme.