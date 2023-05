Era finita con l'auto contro un muro: morta dopo un mese di ospedale la dottoressa Luigia Caprio

Una storia senza lieto fine quella di Luigia Caprio, la dottoressa 70enne rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lo scorso 8 aprile. Dopo quasi un mese di ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma, la donna è deceduta.

Viaggiavano con lei altre tre persone

Non sono bastati i tentativi dei medici di salvarla. Era il Sabato Santo e la dottoressa (specializzata in pediatria) si stava recando a Lapio, in provincia di Avellino, per fare visita ad alcuni parenti. Viaggiava su un suv insieme al marito, al figlio e alla nuora, quando improvvisamente l’auto si è schiantata contro un muretto a Grottaminarda per ribaltarsi subito dopo. Nell’incidente i suoi familiari hanno riportato ferite di lieve e media entità, lasciando escluso il pericolo di vita. La Caprio è stata meno fortunata: prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a causa delle gravi condizioni in cui versava era stata trasferita all’ospedale Gemelli di Roma, dov’è deceduta.

Il cordoglio per la morte della dottoressa

Tanti sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la diffusione della notizia della morte della pediatra. Tra questi quello del sindaco di Pineto (città dove viveva Luigia) Robert Verrocchio, che ha scritto: «Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione comunale di Pineto, i più sinceri sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia Moscianese Santori per la perdita della Dott.ssa Luigia Caprio, Pediatra di tanti ragazzi della nostra Città, consigliera per tanti genitori, dedita con scienza e coscienza alla professione medica. Una professionista che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta».