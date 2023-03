Eros Coppola morto a 31 anni a Portofino: è precipitato dal Passo del Bacio

Terribile tragedia a Portofino, dove il 31enne genovese Eros Coppola ha perso la vita a seguito di una caduta dalla passeggiata panoramica sul Passo del Bacio a Portofino. Con lui c’era la fidanzata che ha chiamato i soccorsi, ma per Eros non c’è stato nulla da fare.

Portofino, Eros Coppola precipita dal Passo del Bacio: morto a 31 anni

Eros Coppola e la fidanzata avevano deciso di passare una domenica diversa dalle altre, andando a fare una di quelle escursioni che amavano tanto. La meta scelta era il Passo del Bacio di Portofino, una passeggiata particolarmente complicata che richiede capacità specifiche e uso di attrezzatura adatta per essere affrontata. Eros e la sua ragazza, muniti di scarponi e protezoni, hanno affrontato il percorso senza ostacoli, fin quando il ragazzo si è sporto troppo da un dirupo. Il 31enne è precipitato per circa 50 metri, sbattendo violentemente su una cengia.

L’arrivo dei soccorsi e i messaggi di cordoglio dei colleghi

La fidanzata di Eros ha subito chiamato i soccorsi, ma quando l’elisoccorso è arrivato sul luogo dell’incidente per il 31enne non c’era già più nulla da fare. Aster, l’azienda per cui Coppola lavorava come elettricista, ha lasciato un commento di saluto sulla propria pagina di Facebook: “Sembra impossibile che tu non ci sia più. Ciao Eros“. Anche il vicesindaco Pietro Piciocchi si è unito alle condoglianze: “Era un dipendente di Aster il giovane Eros Coppola morto oggi in un terribile incidente sul Monte di Portofino. Questa sera, mentre lo ringraziamo per il suo esempio e per il suo lavoro (era apprezzato da tutti), ci stringiamo con immensa partecipazione e affetto ai suoi familiari, ai suoi colleghi e all’azienda tutta“.