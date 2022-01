Eros Ramazzotti smentisce il ritorno di fiamma con Michelle: “Non stiamo insieme”

Eros Ramazzotti ha smentito le indiscrezioni riguardanti il suo presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti ha messo a tacere le voci in circolazione in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker con cui, ha precisato, avrebbe solamente un buon rapporto d’amicizia.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: il ritorno di fiamma

Eros Ramazzotti ha smentito le ipotesi in circolazione in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie, Michelle Hunziker, che ha da poco annunciato di essersi separata dal suo secondo marito, Tomaso Trussardi. Il cantante ha specificato però che lui e la showgirl svizzera sarebbero buoni amici (condividono l’amore per la figlia, Aurora) e che lui le sarebbe stato vicino durante il doloroso periodo che ha preceduto la sua rottura con Trussardi.

“Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, ha dichiarato Ramazzotti, e ancora: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

Eros Ramazzotti: i rapporti con Michelle Hunziker

Dopo la fine della loro unione Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia, Aurora. In seguito la showgirl si è risposata con Tomaso Trussardi, con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste. A sua volta Eros Ramazzotti si è sposato (e poi separato) da Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Eros Ramazzotti: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha annunciato la sua separazione da Tomaso Trussardi con un comunicato ufficiale in cui i due ribadivano la volontà di mantenere buoni rapporti e di proteggere la loro privacy in un momento tanto delicato. ”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, ha fatto sapere la coppia.