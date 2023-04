Esce di casa e sparisce nel nulla, Federica ritrovata morta a Tolmezzo

Esce di casa e sparisce nel nulla, Federica Zarabara è stata ritrovata morta a Tolmezzo: la 45enne non aveva dato più notizie fino al tragico epilogo delle ricerche in queste ore. Federica era andata via dalla sua abitazione di Imponzo di Tolmezzo, in provincia di Udine e purtroppo in queste ore la donna è stata trovata morta. Lunedì era scattato l’allarme con i familiari che ne avevano denunciato l’improvvisa scomparsa: alcuni appelli online sui social e le mobilitazione delle FFOO avevano dato la stura alle ricerche.

Federica ritrovata morta a Tolmezzo

Nelle stesse dopo l’allarme social erano stati impiegati numerosi uomini e mezzi di Protezione Civile, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e forze dell’ordine. Anche un elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia si era levato in volo. La Zarabara si era allontanata senza portare con sé cellulare e documenti ed il Comune aveva messo a disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine. La base operativa era stata fissata nel campo sportivo di Imponzo.

L’orrore nei pressi di Pieve San Floriano

Tuttavia nel tardo pomeriggio del 4 aprile, intorno alle 18.30, è avvenuta la drammatica scoperta del corpo senza vita della 45enne. La salma di Federica è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio. La magistratura deciderà in ordine ad eventuali adempimenti.